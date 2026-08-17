Jinan Shengquan Group Share A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jinan Shengquan Group Share A hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,32 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jinan Shengquan Group Share A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Jinan Shengquan Group Share A mit einem Umsatz von insgesamt 3,41 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at