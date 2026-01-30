Jindal Drilling Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jindal Drilling Industries hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Jindal Drilling Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 11,52 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,76 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,42 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Milliarden INR in den Büchern standen.

