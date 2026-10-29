Jindal Hotels: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jindal Hotels hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,32 Prozent auf 107,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at