Jindal Hotels präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jindal Hotels präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jindal Hotels ein EPS von 3,43 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 144,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 142,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at