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27.07.2026 06:31:29
Jindal Hotels präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jindal Hotels hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,83 INR. Im letzten Jahr hatte Jindal Hotels einen Gewinn von -0,420 INR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 113,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 95,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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