Jindal Hotels: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jindal Hotels hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jindal Hotels ein EPS von -2,050 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 95,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 89,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at