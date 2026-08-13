Jindal Leasefin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jindal Leasefin hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Jindal Leasefin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at