Jindal Leasefin: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jindal Leasefin veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Jindal Leasefin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,58 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,540 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 84,74 Prozent auf -2,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von -13,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at