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16.11.2026 06:31:29
Jindal Photo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jindal Photo hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 3,15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jindal Photo 46,23 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Jindal Photo im vergangenen Quartal 107,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jindal Photo 109,5 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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