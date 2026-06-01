01.06.2026 06:31:29

Jindal Photo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jindal Photo stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jindal Photo ein Ergebnis je Aktie von 28,48 INR vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jindal Photo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 5,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -22,210 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jindal Photo ein EPS von 220,25 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Jindal Photo mit einem Umsatz von insgesamt 126,10 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,36 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1613,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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