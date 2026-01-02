02.01.2026 06:31:29

Jindal Poly Films: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jindal Poly Films stellte am 31.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,92 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jindal Poly Films 26,63 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 68,70 Prozent auf 4,10 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

