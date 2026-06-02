Jindal Poly Investment and Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jindal Poly Investment and Finance hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 33,45 INR, nach 63,40 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 503,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 472,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 78,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 815,75 INR beziffert, während im Vorjahr 281,43 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jindal Poly Investment and Finance 10,37 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 154381,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,71 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at