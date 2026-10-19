Jindal Saw gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jindal Saw ließ sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jindal Saw die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,74 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jindal Saw noch ein Gewinn pro Aktie von 2,38 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,72 Milliarden INR – ein Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jindal Saw 42,34 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at