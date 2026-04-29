29.04.2026 06:31:29

Jindal Saw hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jindal Saw hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Jindal Saw 4,58 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Jindal Saw im vergangenen Quartal 46,33 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jindal Saw 50,47 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 15,27 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Jindal Saw ein Gewinn pro Aktie von 27,31 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,52 Prozent auf 178,95 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 206,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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