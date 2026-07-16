Jindal Saw hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jindal Saw hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,63 INR gegenüber 6,66 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,85 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,52 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at