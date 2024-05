Jindal Saw: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jindal Saw hat am 07.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,79 INR, nach 11,13 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,25 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 51,88 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 52,75 INR. Im Vorjahr hatte Jindal Saw 19,91 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 209,58 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 171,19 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at