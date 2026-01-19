Jindal Saw vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jindal Saw hat am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4,05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,96 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,22 Prozent auf 49,43 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 52,71 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at