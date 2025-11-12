Jindal Stainless gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jindal Stainless hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,80 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,42 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 108,93 Milliarden INR gegenüber 97,77 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at