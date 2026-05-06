Jindal Stainless legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jindal Stainless hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 10,24 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jindal Stainless noch ein Gewinn pro Aktie von 7,18 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113,37 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,98 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 38,76 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 30,42 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,49 Prozent auf 429,55 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 392,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at