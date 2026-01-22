Jindal Stainless mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jindal Stainless lud am 21.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,16 Prozent auf 105,18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at