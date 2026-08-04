Jindal Stainless stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jindal Stainless stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,34 INR gegenüber 8,67 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Jindal Stainless 112,79 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at