02.02.2026 06:31:29
Jindal Steel and Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jindal Steel and Power hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 1,87 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,39 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 130,27 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117,51 Milliarden INR umgesetzt.
