Jindal Steel and Power präsentierte Quartalsergebnisse

Jindal Steel and Power hat am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,30 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 154,82 Milliarden INR gegenüber 122,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at