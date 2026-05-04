Jindal Steel and Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jindal Steel and Power lud am 01.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162,18 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jindal Steel and Power einen Umsatz von 131,83 Milliarden INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 33,12 INR. Im Vorjahr hatte Jindal Steel and Power 27,83 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Jindal Steel and Power mit einem Umsatz von insgesamt 532,25 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 495,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at