Jindal Steel and Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jindal Steel and Power hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,61 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,28 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jindal Steel and Power 166,79 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at