Jindal Steel and Power zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jindal Steel and Power veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,28 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,49 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Jindal Steel and Power 116,86 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 112,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

