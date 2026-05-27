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27.05.2026 06:31:29
Jindal Worldwide stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jindal Worldwide gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 INR. Im Vorjahresviertel hatte Jindal Worldwide 0,220 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,72 Prozent auf 6,40 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,700 INR. Im letzten Jahr hatte Jindal Worldwide einen Gewinn von 0,760 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 22,86 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,69 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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