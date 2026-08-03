Jindal Worldwide verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jindal Worldwide hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,55 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,40 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at