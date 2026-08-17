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17.08.2026 06:31:29
JINDO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JINDO hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 99,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JINDO -48,000 KRW je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 3,72 Milliarden KRW gegenüber 3,46 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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