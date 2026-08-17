JINDO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JINDO hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 99,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JINDO -48,000 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 3,72 Milliarden KRW gegenüber 3,46 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at