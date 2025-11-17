JINDO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JINDO präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JINDO ein EPS von -21,000 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7,38 Milliarden KRW gegenüber 6,31 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at