17.11.2025 06:31:29
JINDO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
JINDO präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JINDO ein EPS von -21,000 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 7,38 Milliarden KRW gegenüber 6,31 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
