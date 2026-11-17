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17.11.2026 06:31:28
JINDO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JINDO hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,00 KRW gegenüber -3,000 KRW im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,02 Milliarden KRW – eine Minderung von 4,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,38 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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