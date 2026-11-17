JINDO hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,00 KRW gegenüber -3,000 KRW im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,02 Milliarden KRW – eine Minderung von 4,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,38 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at