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18.05.2026 06:31:29
JINDO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JINDO hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 295,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JINDO 79,00 KRW je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JINDO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,84 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 15,63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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