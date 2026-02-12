JINDO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JINDO hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 306,29 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 148,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,16 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 18,70 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 333,49 KRW, nach 73,00 KRW im Vorjahresvergleich.

JINDO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 47,62 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 44,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at