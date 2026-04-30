Jinduicheng Molybdenum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jinduicheng Molybdenum hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,16 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,28 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at