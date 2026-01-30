30.01.2026 06:31:29

Jinduicheng Molybdenum präsentierte Quartalsergebnisse

Jinduicheng Molybdenum hat am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,72 Prozent auf 3,17 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,990 CNY gegenüber 0,920 CNY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,48 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 14,06 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,990 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 15,00 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

