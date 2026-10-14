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14.10.2026 06:31:29
Jinduicheng Molybdenum verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jinduicheng Molybdenum äußerte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,39 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jinduicheng Molybdenum 0,280 CNY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 4,53 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jinduicheng Molybdenum 3,93 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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