Jing-Jin Electric Technologies A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jing-Jin Electric Technologies A hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jing-Jin Electric Technologies A -0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Jing-Jin Electric Technologies A 777,1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 131,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 335,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at