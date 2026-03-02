Jing-Jin Electric Technologies A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jing-Jin Electric Technologies A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jing-Jin Electric Technologies A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CNY gegenüber -0,090 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 140,10 Prozent auf 924,2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 384,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,270 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,740 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Jing-Jin Electric Technologies A mit einem Umsatz von insgesamt 2,73 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 115,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at