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31.08.2026 06:31:29
Jing-Jin Electric Technologies A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Jing-Jin Electric Technologies A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38,44 Prozent zurück. Hier wurden 380,8 Millionen CNY gegenüber 618,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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