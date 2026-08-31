Jing-Jin Electric Technologies A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jing-Jin Electric Technologies A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 38,44 Prozent zurück. Hier wurden 380,8 Millionen CNY gegenüber 618,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at