Jingbo Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Jingbo Technology lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 31,58 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen USD gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at