14.01.2026 06:31:28
Jingbo Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jingbo Technology hat am 12.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
