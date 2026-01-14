Jingbo Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jingbo Technology hat am 12.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at