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22.07.2026 06:31:29
Jingbo Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Jingbo Technology lud am 20.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47,69 Prozent auf 0,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 USD. Im Vorjahr waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Jingbo Technology mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -28,04 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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