Jingjin Environmental Protection A präsentierte Quartalsergebnisse

Jingjin Environmental Protection A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,37 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,60 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at