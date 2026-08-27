Jingjin Environmental Protection A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jingjin Environmental Protection A hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Jingjin Environmental Protection A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,40 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,42 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at