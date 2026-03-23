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23.03.2026 06:31:29
JINHUI LIQUOR mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
JINHUI LIQUOR stellte am 21.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 612,9 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 693,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,700 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,770 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,31 Prozent auf 2,50 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,59 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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