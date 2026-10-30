JINHUI LIQUOR: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JINHUI LIQUOR hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 523,5 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 546,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at