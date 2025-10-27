JINHUI LIQUOR veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JINHUI LIQUOR gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,05 CNY. Im letzten Jahr hatte JINHUI LIQUOR einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,89 Prozent auf 546,2 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 574,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at