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19.10.2026 06:31:29
Jinhui Mining A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Jinhui Mining A hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,23 Prozent auf 598,4 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 388,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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