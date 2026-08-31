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31.08.2026 06:31:29
JinJian Cereals Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JinJian Cereals Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,16 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 804,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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