JinJian Cereals Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JinJian Cereals Industry stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,64 Prozent auf 799,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinJian Cereals Industry 1,06 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at